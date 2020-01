Juliana Oxenford no se quedó de brazos cruzados, luego que Milagros Leiva minimizara su rol de periodista en una reciente entrevista. En conversación con Fiorella Rodríguez y Alan Diez en radio Capital, la exfigura de ATV decidió responder directo a Oxenford, quien aseguró que esta le quitaba los invitados.

"La radio, la televisión y la prensa escrita son medios muy competitivos. Yo no tengo la culpa que algunos personajes políticos, deportistas o del mundo del entretenimiento prefieran venir a mi programa... Que vayan o no a tu programa no significa que tú juegas sucio. Me ha sorprendido lo que ha dicho Juliana... Yo vengo a una chamba a trabajar, si en el camino hago amigos, maravilloso. No soy serrucho de nadie”, manifestó.

En otro momento, Milagros Leiva dejó en tela de juicio el rol de periodista de Juliana Oxenford. "No recuerdo una entrevista memorable de Juliana. No la sigo... Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”, aseguró.

Después de conocer las picantes declaraciones de la nueva colaboradora de Willax, la compañera de Magaly Medina utilizó su cuenta de Twitter para dejarle el siguiente mensaje: “Pues yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo alguno de sus titulares. Por ejemplo: ‘Periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia’”.

El mensaje de Juliana Oxenford hizo eco en la red social antes citada, pues usuarios y haters de ambas presentadoras replicaron el post y comentaron el mismo con fuertes calificativos.