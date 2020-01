Galilea Montijo se defiende de las acusaciones por fraude de negocio de ropa

Durante una entrevista a las afueras del aeropuerto de la Ciudad de México, Galilea Montijo respondió las preguntas de los periodistas sobre las acusaciones de fraude que existen en su contra. Todo se originó porque varios clientes utilizaron las redes sociales para afirmar que la ropa que se vende en la boutique “LatinGal” no llega a tiempo.

Al respecto, Galilea Montijo señaló que no tiene información detallada del problema. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para negar rotundamente ser responsable del retraso en las entregas y lamentó que las personas la culpen del fraude por ser la imagen del negocio.

Galilea se defiende de las acusaciones de fraude.

“Ah no sé, hay que preguntarle a los de paquetería por qué no entregan rápido… yo qué… No, yo colaboro con ellos, entonces es muy fácil también [decir] ‘Ah, ¿a quién le echamos la culpa? A la Galilea que es la que se pone la ropa de ahí’, pues ha de ser muy fácil ahí”, señaló la actual presentadora del programa “Hoy”.

Por otro lado, Galilea Montijo aclaró que su matrimonio no atraviesa problemas graves y que la idea del divorcio no está dentro de sus planes. Sin embargo, no niega que existen algunas diferencias con el político y empresario Fernando Reina, su actual pareja.