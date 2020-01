Bill Prady firmó un contrato que concede a Netflix acceder a sus creaciones antes que sus competidores.

Bill Prady, el creador de la exitosa serie The Big Bang Theory fichó para Netflix y ahora producirá contenido exclusivo para esa plataforma de streaming.

El contrato concede a Netflix el privilegio de conocer, antes que sus competidores, todas los proyectos de Prady en trabajos que incluyen géneros como comedia, drama, fantasía y ciencia ficción. “Bill Prady es un famoso narrador de historias, y con The Big Bang Theory creó personajes que han definido a una generación y trascenderán el paso del tiempo. Estamos entusiasmados de aprovechar sus tesoros de ideas y dar vida a su próxima lista de proyectos”, dijo la vicepresidenta de contenido original de Netflix, Channing Dungey.

Bill Prady y el elenco de The Big Bang Theory.

Sin embargo, y a pesar del éxito, The Big Bang Theory no formará parte del catálogo de Netflix pues la futura plataforma del gigante del entretenimiento WarnerMedia, HBOMax, incluirá los 279 episodios en un acuerdo estimado en mil millones de dólares y que se extenderá diez años.

El primer episodio que Bill Prady dirigió en su carrera fue para la emblemática serie Married... With Children (Matrimonio con hijos) en los años noventa. Luego, trabajó como guionista para HBO en la serie Dream On (1996). Sin embargo, se catapultó a la fama cuando en 2007 asumió el cargo de productor ejecutivo junto a Chuck Lorre en la serie de CBS The Big Bang Theory, donde laboró hasta mayo del año pasado.