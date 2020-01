Eminem es criticado por canción sobre el atentado en concierto de Ariana Grande

Marshall Bruce Mathers III más conocido como Eminen sorprendió a sus seguidores al anunciar el jueves 16 por la noche, a través de su Instagram, el lanzamiento de su undécimo disco.

Sin embargo, muy pronto algunos fans expresaron su molestia por un tema del nuevo álbum en el que aparentemente el cantante se burla del atentado que hubo durante un concierto de Ariana Grande en el 2017 en Manchester.

Han pasado casi tres años del caos que se desató cuando una bomba detonó en una de las presentaciones de la intérprete de “7 rings” en el que murieron más de 22 personas y el cantante Eminen decidió tocar este tema en su primera canción de su nuevo álbum llamado “Music to be murdered”.

La polémica se ha encendido por las letras de la canción "Unaccommodating” en la que se puede escuchar lo siguiente:

“But I’m contemplating yelling ‘Bombs away’ on the game/ Like i’m outside of an Ariana Garnde concert waiting” lo que en español sería “pero contemplo gritar ‘fuera bombas’, como si estuviera en un concierto de Ariana Grande”.

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a criticarlo, porque no consideraron apropiado que se tocara el tema del atentado en las letras de las canciones.

“No puedo creer que te hayas burlado de la bomba de Manchester”, “realmente piensas que eres genial al mencionar el bombardeo en concierto de Ariana”, se pudo leer entre los comentarios en Instagram.

La canción forma parte de su nuevo disco en el que habla de temas como asesinos seriales, atentados, control de armas y depresión

Eminem es criticado por canción en la que toca el tema del atentado en el concierto de Ariana Grande en Manchester. Foto: Instagram

Por otro lado, los fans de Eminen trataron de sacar cara por el argumentando que tiene una personalidad polémica, además recordaron que él recaudo fondos para las victimas que dejó el atentado en Manchester.