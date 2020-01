El cantante Anuel AA ha logrado alcanzar un gran éxito en su carrera musical gracias a sus pegajosos temas, sin embargo, no todo es color de rosa en la vida del reguetonero. Durante una entrevista, el intérprete puertorriqueño se sinceró acerca de la situación que vive su hermano mayor, que él mismo calificó como “su gemelo”.

“Mi hermano me lleva tres años pero somos como gemelos. Una de las cosas que más quisiera en el mundo es que él estuviera libre, pero son cosas de la vida. El plan de dios es perfecto”, señaló para el programa colombiano “Lo sé todo”.

De esta forma, Anuel AA abrió su corazón y reveló uno de sus deseos más íntimos para poder ver de nuevo a su hermano, quien permanece recluido en un centro penitenciario. Cabe señalar que el intérprete de “Adicto” también estuvo preso tras ser condenado a 30 meses de cárcel efectiva en el 2016.

Anuel AA se reencuentra con su hijo tras ser puesto en libertad

El 03 de abril de ese año, Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, fue detenido junto a otras personas mientras salían de la discoteca Tabaco & Ron Lounge en Santurce, Puerto Rico. El novio de Karol G fue acusado de posesión ilícita de arma de fuego y se le incautaron 3 pistolas, una de ellas estaba reportada como robada, y nueve cargadores con 152 municiones.

Durante la entrevista, Anuel AA recalcó que no suele hablar acerca de la situación de su hermano. “No hablo mucho con él, pero mi hermano también está preso”, señaló. Por otro lado, el también cantante de trap, recordó a quienes lo acompañaron mientras estaba tras las rejas. “Muchos de ellos siguen estando presos y no hemos podido hablar, pero me acuerdo de ellos todos los días”, recalcó.