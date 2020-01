En los últimos meses, Rodrigo González se ha dedicado a destapar a los famosos de la farándula local que recurren a ciertos retoques fotográficos para estilizar su figura. En uno de sus más recientes hallazgos en Instagram, el popular ‘Peluchín’ criticó a Paula Arias por hacer uso del Photoshop; sin embargo, la líder de “Son Tentación” no se quedó callada y envió una contundente respuesta el exconductor de espectáculos.

En una de sus fotos de Instagram, Paula Arias posa para la cámara mientras disfruta de sus vacaciones en el Brasil. Sin embargo, Rodrigo González notó un curioso detalle, que las agarraderas se ven borrosas, lo que para ‘Peluchín’ era una evidencia de retoques fotográficos.

“¡Paula, con lo regia que estás! ¿Por qué te vuelas las barandas? Muñoz (el alcalde de Lima) te va a denunciar”, fue la reacción del exconductor de “Válgame Dios”.

Sin embargo, Paula Arias, que se destaca por nunca quedarse callada, decidió responder a Rodrigo González sobre el supuesto uso de Photoshop en las fotos que publica en Instagram.

Fiel a su estilo directo, la líder de “Son Tentación” no se guardó nada y decidió aclararle las cosas a Rodrigo González: “En serio, no borré nada. Jajaja, me maté de risa. Es el efecto retrato para acercar la imagen. Lo juro”.

Rodrigo González tampoco se quedó callado y contestó a la salsera: “¡Te creo! Eres una regia. Y lo que más nos gusta es que te pusiste mejor luego de chotear definitivamente a quien no merecía seguir a tu lado. Eso te hace verte como ahora. Doblemente fuertota”.

Y es que Paula Arias ha aprovechado el Año Nuevo para irse de viaje al Brasil y gozar del sol y la playa en la cual ha sacado a relucir su figura de infarto que ha impactado a más de uno.

De hecho, la salsera no fue ajena a compartir imágenes de su viaje donde, entre otras cosas, escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: “¡Mujer! Tan tierna, tan impaciente, tan valiente, tan dramática, delicada y atrevida, y a veces tan loca. Mereces que te quieran en cada una de tus facetas, porque perfecta quizá no eres, pero única serás siempre. Recuerda que mereces que te quieran sin importar en qué faceta te encuentres, en cada una de ellas eres auténtica. Mil besos y bendiciones, que tengan una maravillosa y productiva semana”.