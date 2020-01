Andrea Legarreta es la reconocida conductora del programa de televisión ‘Hoy’, transmitido en México. Y es justamente en este país donde se conoce ampliamente la enemistad que existe entre Alfredo Adame y la presentadora.

El actor Alfredo Adame parece querer echar más leña al fuego en esta rivalidad y publicó un meme en su cuenta de Instagram en el que se burlaba de la conductora. “Dios mío, ves porque urge el ácido fólico.” escribió en la publicación.

La foto hace referencia a una supuesta frase que se le adjudicó a Andrea Legarreta. “El que suba el dólar no afecta a los mexicanos. Sube por culpa de las economías de otros países que están mal. No es por culpa de nuestro gobierno” señala el supuesto comentario de la conductora.

Sin embargo, ella misma desmintió haber mencionado algo similar. “Incluso a mí se me adjudica una frase que nunca dije, y que no la pienso, y que se necesita ser muy bruto para pensar que el dólar no afecta la economía no solo de México, sino del mundo, y claro que afecta, y lo sé”. explicó la presentadora de televisión.

PUEDES VER Andrea Legarreta desata polémica por foto en Walt Disney

Ante el nuevo ataque en contra de Legarreta fue su esposo, Erik Rubín, quien salió a defenderla. Aseguró que sólo siente lástima por el actor, ya que se la pasa hablando de otros. "¿Qué se puede esperar de alguien que está en conflicto siempre?” comentó.

“Tendrá que trabajar en él y pues sí, la verdad es gente que a mí me da mucha lástima, pobre gente que tiene que estar metiendo mala onda por todos lados y hablando mal de todo el mundo”, finalizó, restándole importancia a las burlas de Alfredo Adame y demostrando que no le afecta lo que pueda decir de su esposa o de su relación.

PUEDES VER Andrea Legarreta sorprende con fuerte mensaje en Instagram a misteriosa mujer

El origen de la enemistad

Parece que ya nadie recuerda que, mucho antes de esta rivalidad, Alfredo Adame y Andrea Legarreta eran compañeros de trabajo. Ambos conducían el programa ‘Hoy’, transmitido en México, durante sus primeras temporadas.

Fue ahí donde se originó todo. Durante un sketch realizado en el programa, Adame lanzó contra Legarreta un calificativo bastante insultante, en plena transmisión en vivo. A pesar de que el actor aseguró que todo fue parte de la interpretación y el calor del momento, las cosas cambiaron a partir de ese instante.

Tiempo después Alfredo Adame fue despedido del programa de televisión y culpó a Andrea Legarreta por lo ocurrido. Desde entonces comenzó una enemistad que duraría años. El ex conductor incluso brindó declaraciones en las que aseguraba que la presentadora había engañado a su esposo, Erik Rubín, con un ejecutivo de Televisa.

Sin embargo nada pudo confirmarse y la pareja sigue unida hasta el día de hoy.