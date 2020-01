Magdyel Ugaz forma una pareja conservadora con Pietro Sibille en la comedia ‘Sí, mi amor’. “Es como un antónimo de lo que normalmente estoy acostumbrada a hacer, pero me encanta, creo que ese es uno de los regalos de mi carrera, poder contar historias a través de personajes que nos enseñan. Ella es toda recatada, quiere que todo sea perfecto cuando a veces también tiene un mundo interior movido”, nos dijo en la conferencia de prensa de hoy.

La actriz, que en paralelo espera el estreno de la película ‘Encintados’ del destacado cineasta Gianfranco Quattrini, sostiene que “es un momento importante para el cine peruano” en el que se tendría que acostumbrar al público a ver propuestas hechas “de corazón”.

“Siento que ellos (Yiddá Eslava y Julian Zucchi los protagonistas de ‘Sí, mi amor’) no han tenido empresas que vienen con ellos, así que es una apuesta grande y uno desde afuera la mira y la felicita. Esto ha sido como un gran riesgo que ellos se han tomado, que me parece maravilloso, en estos tiempos, porque además siento que la gente ya viene al cine por otras películas, pero le echa un ‘ojo’ al cine peruano. Entonces está buenísimo hacer cosas que a uno realmente le nacen del ‘bobo’, no por lo que nos pidan lo demás, sino por la historia que queremos contar".