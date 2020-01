Gustavo Zevallos terminó por admitir que era su voz la del audio viral donde insulta con duras palabras a Magaly Medina por el ‘ampay’ de los futbolistas Carlos Ascues y Jean Deza.

Según el representante del club blanquiazul, ese audio lo envió aun chat privado y lamentó que se haya difundido en las redes sociales, por lo que pidió disculpas a la presentadora.

Sin embargo, la conductora de “Magaly TV, la firme” no se quedó callada y respondió al gerente deportivo de Alianza Lima tras referirse a ella con calificativos de grueso calibre.

Indignada. La periodista de ATV aseguró que no acepta las disculpas de Gustavo Zevallos y no quiere el respeto de él ni de nadie del club deportivo si la van a insultar por hacer su trabajo.

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima.

“En público o en privado, señor Zevallos, yo no acepto sus disculpas. El público o privado, mencionar a mi madre es un insulto horroroso. Entiendo que muchos jugadores de fútbol siguen el ejemplo de sus dirigentes... Ese tipo de respeto yo no lo quiero, si me van a respetar mentándome la madre ahí nomas”, expresó Magaly Medina.

“Los dirigentes empieza a tapar y alcahuetear este tipo de hechos tan lamentables del fútbol. No deben de enorgullecerse de haber llegado a un Mundial, deberían seguir trabajando culturalmente porque los futbolistas han sido criados en ese tipo de ambientes”, agregó.

Magaly Medina le responde a Pablo Bengoechea

La conductora de televisión comparó al director técnico de Alianza Lima con una ‘tia alcahueta’ y se mostró indignado por defender a los futbolistas involucrados en el escándalo.

“Cómo has cambiado, pelona, porque ese se discurso tan formal que cualquiera se lo creyó, hoy lo cambió. Bengoechea se convirtió en una tía alcahueta", expresó.