Roberto Palazuelos revela que no aparecerá en la nueva temporada de “Luis Miguel, la serie”

Roberto Palazuelos aclaró los rumores que insinuaban la participación de su personaje en la producción de Netflix. El actor salió a desmentir y explicó el motivo por el cual no cree que su personaje forme parte de “Luis Miguel, la serie”.

“La segunda temporada no creo (participar) porque yo ya no me llevaba con Luis Miguel, yo dejé de verlo muchísimos años y más o menos en esas épocas de oro en Acapulco fue cuando nosotros convivimos muy fuerte y luego cada uno agarró su rumbo y no lo volví a ver”, indicó para la revista “Quien”.

La intriga acerca de la participación de Palazuelos en la ficción se generó porque en el capítulo 10 de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, salió una escena en la que se ve una fuerte discusión entre ellos (interpretados por diego Boneta y Vicente Tamayo), la cual se originó cuando ambos estaban en una discoteca y ‘Luismi’ se burló del primer papel que consiguió ‘Bobby’ en una telenovela, el cual no era un protagónico.

Sin embargo, pese a que no será posible ver al actor en esta entrega, él indicó que verá la nueva temporada porque se considera fan de Diego Boneta. Además, aseguró a un medio mexicano que no duda en que la serie tendrá el mismo éxito de la primera producción, porque el protagonista es un actor bastante disciplinado.

Roberto Palazuelos Foto: Instagram

No obstante, en un oportunidad, Roberto Palazuelos confesó no haberse sentido a gusto por la forma en cómo lo interpretaron en la primera temporada de la serie, pues indica que lo hicieron quedar como el malo.