Magaly Medina y el encuentro con Juliana Oxenford ha sido el más comentado en la semana. Durante la entrevista, ambas periodistas se sinceraron sobre cómo son detrás de cámaras y coincidieron en que Milagros Leiva no les cae en gracia.

Durante la emisión de “Magaly TV, la firme”, el día 14 de enero, la comunicadora invitada en el set terminó por confesar detalles de su historia amorosa con Milovan Radovic, su actual esposo.

Mientras Magaly Medina le hablaba de las experiencias en su pasado matrimonio, Juliana Oxenford le miraba con bastante atención y confesó que le gustaría tomar un café con la ‘Urraca’. Segundos después, la nueva figura de ATV indicó que la seguía en Instagram, donde revisaba cada uno de sus tutoriales en belleza, salud y gastronomía.

En ese preciso momento, la invitada de “Magaly TV, la firme” agregó lo siguiente: “Sí pues, ahí en Instagram, donde apareces regia y como cocinas”. Segundos después, la conductora del espacio se jactó y admitió que se debe a los años vividos. “Bastante experiencia de la vida, hija, por las puras no me he casado tres veces”, expresó.

Para la sorpresa de Magaly Medina, Juliana Oxenford se mofó de la polémica receta que esta había dado a través de su perfil de YouTube. “Pero no me des la receta del pavo, porque se me quema (risas)”, acotó la irreverente periodista.

La también youtuber admitió que se equivocó en dar otra receta a sus seguidores. “(Risas) Todo porque se me ocurrió hacer otra receta. Sí cocino bien, cuando me empeño”, manifestó.