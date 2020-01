Juliana Oxenford lo contó todo en una entrevista con Magaly Medina, el pasado martes 14 de enero. En conversación con la popular ‘Urraca’, la exfigura de Latina hizo fuertes revelaciones sobre su relación amorosa con su esposo y papá de su hija.

La conductora de “Magaly TV, la firme” no se quedó con la duda y le preguntó todo en cuanto a la historia de amor entre su pareja Milovan Radovic y ella.

“Yo lo boté, le dije que se vaya de la casa. Vivíamos juntos, de hecho queríamos tener hijos. En un momento, yo le plantee el deseo de tener hijos. Esto para mí no es negociable: mamá voy a ser, contigo o quien sea, pero dímelo ahorita para yo saber si tengo alguna expectativa o no. Me dice: ‘Mira juliana, yo no me veo como padre, no sé si está dentro de mis planes de vida’”, argumentó.

En ese contexto, la periodista explicó que se separaron por un periodo, luego se reunieron para expresar que ambos deseaban tener un hijo, pese al incierto porvenir.

“Nos reunimos y me dijo: 'Siempre voy a tener la duda de si quiero o no....Pero si algún día quiero tener un hijo va ser contigo. Me muero de miedo perderte, así que apostemos. Yo también tengo miedo de cómo me va a resultar esto de la maternidad”, narró la nueva figura de ATV.

Segundos más tarde, Juliana Oxenford sorprendió a Magaly Medina con la inesperada confesión de la pérdida de un hijo, del cual no quiso dar más detalles.

“Al poco tiempo salí embarazada y tuve una pérdida. Fue muy duro para los dos, estábamos muy emocionados. Al poco tiempo, quedé embarazada otra vez, fértil soy de todas maneras. María nace y la emoción alucinante, todos felices”, reveló Juliana Oxenford.

A pesar de lo que estaba pasando, la excolaboradora de Latina pudo darse cuenta que Milovan Radovic- su actual esposo- no terminaba de involucrarse en el proceso de paternidad, porque según la periodista, él tenía a otra mujer en su mente.