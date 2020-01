Desde que la joven bailarina Angye Zapata se vio involucrada con Josimar Fidel esta se volvió una figura recurrente en la farándula local y durante la última emisión de “Mujeres al mando”, fue la protagonista de un curioso momento cuando sonó uno de los más reconocidos del salsero.

Y es que Angye Zapata se ha vuelto una invitada de todos los días en “Mujeres al mando” para realizar diversos retos y concursos. En uno de estos, precisamente, en “Disco Rayado”, ella junto con otras modelos, debían adivinar la canción que se les ponía en slow motion.

Sobre el final del mismo, cuando fue el turno de Angye Zapata, comenzó a sonar la letra de una canción que ella conoce de memoria, “La Protagonista”, uno de los temas más populares de su expareja Josimar.

“Esta canción me la conozco al derecho y al revés...”, expresó la bailarina ante la sorpresa de Jazmín Pinedo. En eso se pone la estrofa de la canción “Turn Down For What” y todas las modelos, junto con Angye Zapata, comienzan a bailar.

Jazmín Pinedo, dándose cuenta de la situación, pidió que no reprodujeran “La protagonista”, en su lugar pidió a Angye Zapata una versión a capela: “En lugar que me sueltes la música, cántamela de una vez”.

Un tanto disforzada, Angye Zapata coge el micrófono para decir: “Estoy un poco ronca, pero...”, tras esto solo entona un par de palabras de la canción de Josimar, deja el micrófono y se pone a bailar al ritmo de “La protagonista”.

Angye Zapata y su romance con Josimar

Luego que lo negara por unos buenos meses, en noviembre pasado, Angye Zapata (teniendo 18 años cumplidos) y siendo ya mediática por su romance clandestino con Josimar Fidel (luego que este olvidara a su esposa Gianella Ydoña) aceptó en el set de Magaly Medina que tuvo un amorío de tres meses con el salsero, pero que no la pasó nada bien.

“Mi relación con él duró tres meses... no la pasé bien, me refugié muchísimo en el baile... Cuando yo empecé una relación con él fue muchísimo después de que ellos se separaran... exactamente cuando él empieza a coquetearme fue a principios de abril (de 2019)”, y agregó: “(Josimar) me dijo que él se había separado (de Gianella Ydoña) el mes de diciembre (de 2018)”.