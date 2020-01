Fernando Colunga tuvo una interesante entrevista a cargo la presentadora Luz García de la revista semanal “Noche de Luz”.

El actor buscaba promover la primera edición de Cana Dorada International Film & Music Festival, pero no pudo evitar responder ante los rumores que lo acusaron de someterse a una cirugía estética.

Fernando Colungase habló acerca de este festival que tiene como meta atraer las inversiones a la industria cinematográfica dominicana. Durante el evento se presentaran películas y se contará con la visita de actores internacionales.

El artista además aseguró que los rumores sobre su apariencia física solo buscan opacar sus triunfos.

Fernando Colunga rechazó haberse sometido a cirugías estéticas. Foto: Instagram

“Es que me he cuidado toda mi vida, he tenida la precaución porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien. Mi genética me ha ayudado, pero también el cuidado de todos los años atrás en los que no he tenido excesos, en los que no he bebido, no he fumado”, expresó el artista.

La expareja de Aracely Arámbula explica que su interés por cuidar de su apariencia no es porque quiera decir que es lindo, sino porque tiene un compromiso de trabajo en el cual él tiene que dar la cara.

El actor también reveló que aún espera formar una familia y que no ha descartado el matrimonio.

“Yo me veía desde hace un montón (tener hijos) pero la vida de momento te lo juega de otra forma y así es la vida. Tampoco puedo vivir reclamándole a la vida lo que no ha pasado y lo que no sé que va a pasar”, añadió Fernando Colunga.