Fabio Agostini noquea a turista tras golpe en la cabeza [VIDEO]

Fabio Agostini, expareja de Mayra Goñi, realizó una gira turística por diversas países del continente asiático. Después de disfrutar con los hermanos Said y Austin Palao, el español visitó un restaurante turístico en Tailandia, sin imaginar lo que pasaría en ese lugar.

Un bar en el centro de la ciudad fue el punto de encuentro. El exparticipante de “Esto es Guerra” estuvo pendiente de las peleas de muay thai y, minutos más tarde, se animó a participar en el cuadrilátero.

Con previo calentamiento y después de encontrar un rival, Fabio Agostini se puso la indumentaria correspondiente. Entre ataques y defensas, el exenamorado de Mayra Goñi le dio un certero golpe en la cabeza al turista, quien terminó derribado en la lona.

Fabio Agostini se llevó el susto de su vida tras noquear a turista. (Foto: captura)

El referí actuó de inmediato, mientras que el español entró en crisis, imaginando lo peor que podía pasar con su adversario. Tras varios segundos, el ciudadano de Manchester, Inglaterra, reaccionó.

Antes de hacerse público el video, Fabio Agostino realizó el siguiente post en su perfil de Instagram.

“Hasta que me decidí a subir al ring. Después de estar viendo varias peleas, me decidí subir al ring contra otro extranjero. Noté que estaba muy nervioso, pero admito que yo también lo estaba. Primera vez que me subía a un ring y puedo decir que es casi la primera vez que me peleo. El chico parecía muy simpático y agradable...Se llamaba Stevens y era de Manchester ( Inglaterra ). Mi más sentido pésame a sus familiares. Era un hombre valiente... RIP Stevens. Mi nombre es Optimus Prime y me despido con este vídeo”, escribió el ex chico reality.

Según se sabe, el extranjero se encuentra estable, pero el español se llevó el susto de su vida, creyendo que el hombre que recibió el golpe no reaccionaría más.