Evelyn Vela, conocida también como ‘La Reina del sur’, afirmó que ella es feliz con el cuerpo que tiene, y minimizó las críticas de Magaly Medina, quien dijo en su programa opinó que la amiga de Melissa Klug tiene un ‘trasero de bataclana’.

Además, la presentadora de “Magaly TV, la firme” comparó el derrier de Alondra García Miró con el de la exbailarina. “Definitivamente, ahí hay mano de cirujano, porque no podemos decir que estuvo comiendo mucho panetón y se le fue atrás. Ahora podemos compararla (a Alondra) con Evelyn Vela”, manifestó la periodista.

Tras los comentarios de la conductora de ATV, Evelyn Vela declaró para un conocido medio local, explicando que no sería la primera vez que la popular ‘Urraca’ hable de su físico.

“No es la primera vez que me ataca. Ella es libre de opinar de quien quiera, pero cada quien es feliz con su físico. Mientras a mí me guste y a mi marido también, los demás no existen", expresó la amiga de Melissa Klug.

En ese sentido, la exbailarina manifestó que no está enojada por ese tipo críticas que hizo Magaly Medina. “No tengo tiempo para responder tonterías, estoy enfocada en mi trabajo e hijos”, acotó.

En otro momento, Evelyn Vela no fue ajena a la polémica que se vive por el supuesto distanciamiento entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, este último retornó a los entrenamientos de la pretemporada en el Lokomotiv.

“Se distanciaron justo cuando Jefferson va a estrenar su película ja,ja,ja. ¿ No será porque no quiere llevarla a la ‘alfombra roja’?, de repente le da vergüenza llevarla de la mano”, manifestó.