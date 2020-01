Danna Paola habría exigido una millonaria suma para continuar en ‘La Academia’

Danna Paola fue la protagonista de una fuerte discusión en ‘La Academia’, reality mexicano de TV Azteca y debido a este hecho se ha reportado que ahora la actriz estaría pidiendo un millonario sueldo para continuar en el polémico programa.

A inicios de enero la actriz de Élite reaccionó contra Gibrán, participante del programa, luego de enterarse que este la llamó 'c*lera’. A raíz de este suceso, el ráting de la producción aumentó notablemente y la intérprete de ‘Mala Fama’ recibió duras críticas por parte de los televidentes.

Luego de la controversia se notificó que Danna Paola aún no había tomado una decisión sobre su permanencia en ‘La Academia’. Sin embargo, una persona que trabaja dentro de la producción del reality informó a la revista TV Notas que la actriz mexicana exigió a los directivos de la productora mexicana un aumento en su salario habitual.

Danna Paola

Según la fuente, la actriz hizo el pedido debido a que las discusiones dentro del programa influyen en su imagen. “Danna les dijo que si iban a explotar su imagen de esa manera, le pagaran más”, expresó. Ante eso, los ejecutivos le prometieron 7 millones de pesos extra, sin embargo, dicha oferta no se cumplió y la negativa habría causado la ausencia de la artista en el concierto ‘Juguetón’.

La acalorada discusión entre Danna Paola y Gibrán en ‘La Academia’

La protagonista de Élite se enfrentó a un participante que la insultó. Gibrán, concursante del programa, tuvo duras palabras contra la actriz y ésta lo puso en evidencia frente a todo el público mexicano.

“Tú dime si así no soy c*lera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en ‘La Academia’. Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer”, expresó Danna Paola con una evidente molestia.