Coto Hernández pone al descubierto a Yahaira Plasencia [VIDEO]

Yahaira Plasencia, quien fue vinculado con Coto Hernández, estaría separada de su amigo Jefferson Farfán. Todo apuntaría que la supuesta pareja habrían tomado rumbos diferentes por motivos de infidelidad.

En medio de los rumores se habló de un supuesto video privado entre la salsera y el modelo costarricense; sin embargo, Coto decidió pronunciarse sobre el material audiovisual, cuyas imágenes habrían sido el detonante para que el seleccionado se aleje de la intérprete de “Y le dije no”.

PUEDES VER Janet Barboza tendrá acceso a videos de Yahaira Plasencia tras supuesta infidelidad

Coto Hernández se mostró ofuscado por el hecho que su nombre haya vuelto a ser mencionado, cuando él ya no ha hablado de Yahaira Plasencia. Lejos de Perú, en comunicación con “Mujeres al Mando”, el modelo manifestó que cumplió su promesa de no citar el nombre de la engreída de Sergio George.

“Yo no sé con qué finalidad, qué objetivo, qué es lo que quieren conseguir con esto, pero yo en ese momento dije que no iba a volver a hablar de ella y lo cumplí. No sé por qué después de tanto tiempo, en estos momentos vienen a sacar eso, cuando yo no he vuelto a hablar ni mencionar el nombre de ella”, indicó.

Finalmente, para sorpresa de las conductoras, Coto Hernández especuló el motivo por el que su nombre habría vuelto a ser mencionado en la farándula peruana.

“Me dicen que ella ahorita tiene un lanzamiento de una canción o no sé. Todo mundo sabe cómo es esto y todo sirve para lo que sea”, acotó.