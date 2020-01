Celia Lora no quiere tener hijos, porque piensa que las madres "no son felices”

Celia Lora, la hija del rockero Alex Lora, siempre da qué hablar ya sea por sus declaraciones o por las situaciones complicadas en las que se ve envuelta como cuando la arrestaron en Playa del Carmen.

En este caso, han sido sus declaraciones las que han encendido la polémica, pues ha dicho que no quiere tener hijos y que no le gusta tener novio.

En una entrevista para el programa “Sale el sol”, Celia Lora habló sobre algunas cosas que ha decidido para su vida acerca de la maternidad y el matrimonio.

La exconejita de playboy explicó que ser mamá no la haría feliz: “Me muero, yo no, yo eso sí lo tengo muy claro, pues lo he visto con gente cercana y no son felices, sobre todo para las mujeres cambia tu vida completamente”.

Celia Lora confiesa que no quiere tener hijos. Foto: Instagram

Además dijo que sería un cambio drástico en diversos aspectos de la vida de una mujer como en el trabajo; por eso, resaltó que esta no sería una opción para ella.

La hija de Alex Lora también habló acerca de la posibilidad de tener una relación formal o casarse.

“Yo ya decidí que eso de tener novio no es para mí, me da una hu*va (flojera), no tengo paciencia, si de mi mamá me harta que me esté escribiendo mensajes, ahora un fulano, no… no tengo paciencia, me desespero", expresó la también modelo.

No son las primeras declaraciones polémicas de Celia Lora, pues anteriormente en un canal de Youtube aseguró que le daría pena tener un hijo con una orientación distinta a la heterosexual. Pero comenzaron a acusarla de homofóbica y tuvo que retractarse diciendo que varios de sus amigos cercanos eran gays.