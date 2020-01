Tras el informe de Magaly Medina en su programa de ATV donde expuso a Carlos Ascues en comprometedoras escenas, el director técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, se presentó en una conferencia de prensa para aclarar ciertos asuntos respecto al ‘ampay’.

Allí, el entrenador de fútbol minimizó lo sucedido y dejó un mensaje a sus jugadores para que lo tomen como una ‘enseñanza’. Al respecto, las declaraciones indignaron a la periodista, quien no dudó en responder en sus redes sociales.

A través de Twitter, la conductora de “Magaly TV, la firme” tildó de “ridículo” dichas pronunciaciones del ‘profesor’. Tal cual se lee, no fue del gusto para la periodista, pues esperaba una declaración que sancionara la indisciplina.

“¿Reímos o lloramos con estas patéticas respuestas que buscan justificar lo injustificable?”, escribe Magaly Medina en la mencionada plataforma social.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron de esperar. A partir de ello se generaron opiniones divididas. Unos defendieron sus palabras, mientras que otros sugirieron a la comunicadora que no hable de fútbol.

¿Qué dijo Pablo Bengoechea tras ‘ampay’ de Magaly Medina?

En conferencia de prensa Pablo Bengoechea, director técnico de Alianza Lima, restó importancia al ‘ampay’ de Magaly Medina sobre Carlos Ascues y dio algunas recomendaciones a sus jugadores.

“A los jugadores les digo que tengan cuidado cuando salen. Que no salgan a la vereda de sus casas. Después, hay que tener cuidado con quien invito porque se hace difícil vivir acá. Vamos a tomar esto como una enseñanza y vamos a intentar que no se repita. Si los futbolistas hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta. Que tengan empleados para que hagan eso”, sostuvo el entrenador.