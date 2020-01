Los fans de Belinda se llevaron una tremenda decepción luego que la cantante cancelara sus conciertos debido a una delicada enfermedad. La artista comunicó en sus redes sociales que contrajo el virus H1N1 que la indispuso por varios días y la mantuvo aislada en reposo absoluto.

En el anuncio, la intéprete de “Dejate llevar” pidió disculpas a sus fanáticos por su ausencia en la Feria de León, presentación que fue pactada para el viernes 10 de enero. “El diagnóstico de mi médico indica que sufro de una infección ocasionada por el virus de Influenza H1N1”, escribió.

Belinda - comunicado

Además también comunicó que no se encuentra en las ‘condiciones idóneas’ para poder asistir al evento, pero expresó su deseo de poder agendar otra fecha en Nuevo León.

En una entrevista con TV Notas, Belinda comentó algunos detalles sobre la enfermedad que habría contraído durante sus vacaciones en España. “Desde el domingo me empecé a sentir súper mal... al día siguiente amanecí con fiebre de 39”, indicó.

La condición, también conocida como la gripe porcina, se caracteriza por ocasionar fiebre, dolores corporales, escalofríos, diarrea, nauseas, vómitos, entre otros síntomas.

“Me desmayé... he vomitado todos los días, no me da apetito, me duele mucho la cabeza”, expresó la intérprete. Además comunicó que tuvo que aislarse para no contagiar a nadie: “Tengo que estar en cama, nadie puede estar conmigo, solo está mi enfermera por cualquier cosa”.

Belinda

Sin embargo, a través de sus redes sociales Belinda anunció que muy pronto estará totalmente recuperada y en esta semana debería estar regresando a sus ensayos para el musical “Hoy no me puedo levantar”.