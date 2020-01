El conductor de Panamericana, Andrés Hurtado publicó una grabación a través de su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores sobre algunas premoniciones que asegura se harán realidad a partir del 2021.

El comediante reveló haberse comunicado con Dios quien le habría manifestado la gran misión e importancia que tiene con todos los seres humanos, pues él deberá salvar la tierra de todos los extraterrestres’.

PUEDES VER Andrés Hurtado emociona a Josetty Hurtado con mensaje por su cumpleaños

Andrés Hurtado asegura que si Edison Flores se casa el sábado 21 de diciembre nadie verá su boda.

“Soy un enviado de Dios. Dios me ha enviado para ayudarlos a ustedes. Me considero de otro planeta totalmente, quiero ayudarlos a todos ustedes, a los humanos. No me considero (humano), yo soy un 'hermano superior’ que estoy conectado con los mal llamados hermanos extraterrestres, los extraterrestres son ‘hermanos superiores’”, expresó el polémico conductor.

Asimismo, ‘Chibolín’ muestra orgulloso en su red social el material audiovisual que ya se ha hecho viral donde manifiesta ser el próximo presidente del Perú en el 2021.

“Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra, a ustedes, a los humanos, a todos, yo les voy a dar desayuno, almuerzo, comida, casa. Ya lo verás el 2021″, exclamó frente a Milagros Leiva.

PUEDES VER Andrés Hurtado se somete a extraño tratamiento facial en el extranjero [VIDEO]

El conductor de televisión también resaltó la comunicación que ha tenido con algunos seres de otro planeta, incluso recalcó que ellos le comentaron que si va ser presidente en el 2021. “No es que sea Superman o sea superior, soy el ungido. Es real, el 2021 soy presidente sí o sí”, exclamó el artista.

Por otro lado, su hija Josetty le ha enviado todo su apoyo asegurando que su padre es distinto a los demás tras escuchar la grabación. Sin embargo, algunos de sus seguidores no toman con credibilidad su presagio, pues lo han tildado de ‘bromista’ y ‘payaso’.