Los primeros días de enero, Alejandra Guzmán se sometió a una operación de emergencia y preocupó a sus fans al revelar la información en redes sociales. La cantante mexicana tuvo que cancelar un show en Moroleón para poder recuperarse.

Debido a la gran preocupación de los medios por su estado de salud, la rockera decidió hablar con el programa de Telemundo “Al Rojo Vivo” y reveló algunos detalles sobre su recuperación, que según comentó, viene siendo todo un calvario para ella.

Alejandra Guzmán atravesó por el proceso quirúrgico con el fin de arreglar una complicación en la cadera producto de un aumento de glúteos. Los médicos retiraron de su cuerpo un trozo del polímero que le inyectaron años atrás. A pesar que el procedimiento se realizó hace varios días, la mexicana aún se encuentra en recuperación debido a las infecciones resultantes.

Durante la conversación con la presentadora María Celeste, la intérprete de “Yo te esperaba” comentó que ya se encuentra bien, pero que aún está en observación. “Todavía no me han dado de alta, porque aun me tienen que quitar un drenaje", indicó.

Además explicó los inconvenientes que ha experimentado por casi una década tras el arreglo estético.

“Han sido ocho años y es increíble porque siguen haciendo esta locura a la gente y realmente es mucho dolor. Es increíble lo rápido que se puede infectar si uno tiene reacción y lo tienes que sacar del cuerpo porque el cuerpo ya lo esta rechazando.”, explicó Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán en la cámara hiperbárica

También indicó que ahora está más pendiente que nunca sobre posibles síntomas que pueda experimentar su cuerpo. “Hay fiebre, hay mucho malestar y mucho dolor. Sacamos una bola de 15 centímetros, pero mi cuerpo es muy fuerte... quedan algunos residuos que espero que ya no me den reacción pero si no pues tengo que estar pendiente”.