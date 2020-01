Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán siguen en boca de todos tras una presunta separación por motivos de infidelidad, pese a que ambos nunca confirmaron que hayan retomado su relación amorosa.

A través del programa “Válgame”, las panelistas de dicho espacio se encargaron de aclarar las dudas del por qué se habrían distanciado. Janet Barboza, en medio de las dudas, indicó que cuando la salsera se encontraba en una de sus presentaciones, el seleccionado estuvo coqueteando con una bailarina.

En una reciente entrevista para La República, Janet Barboza reveló que está a la espera de unos videos que involucran a Yahaira Plasencia. Segundos antes, la popular ‘Rulitos’ indicó que Jefferson Farfán le cae muy bien, pero que lastimosamente no tiene suerte en el amor.

“A mí Jefferson me cae muy bien, pero él, al igual que muchos, no tiene suerte en el amor. Uno tiene que besar sapos hasta encontrar a su princesa ideal”, manifestó la conductora de “Válgame”.

En otro momento, la presentadora adelanto que mañana (jueves 16) le mostrarían un video de la salsera; sin embargo, aseguró que no sabe cuál es el contenido del mismo, pese a que se especuló que la intérprete de “Y le dije no” habría sido infiel a Jefferson Farfán con Coto Hernández.

“Yo mañana tengo una reunión con una persona que va a mostrar un video. No sé que contiene el video, quiero verlo. Es un video con esos protagonistas. No sé si tiene que ver con Coto o con otra persona”, adelantó Janet Barboza.

Finalmente, Janet Barboza aseguró que Yahaira Plasencia es una mujer muy talentosa, pero sus malas actitudes no le estarían ayudando mucho en su carrera. “Gallina que come huevos aunque le quemen el pico, y no lo digo con segunda”, acotó.