Yahaira Plasencia no deja de figurar en el medio local y esta vez nuevamente llamó la atención por su actitud hacia su exjefa de prensa.

Maritza Rodrígez se enteró que la salsera la despidió y hasta la reemplazó sin habérselo comunicado a ella previamente. Lo que más mortificó a Rodríguez es que se tuvo que enterar a través de una publicación de redes sociales que le hicieron llegar y no directamente por parte de la cantante.

En conversación con el programa “Válgame”, Rodríguez se mostró muy dolida por lo sucedido: “ (...) este proceder no se hace con quién estuvo para ti en tus peores momentos” y consideró ‘lamentable’ la actitud de la ‘Patrona’ Yahaira Plasencia. Además, afirmó que ambas tendrían una conversación pendiente que nunca se dio.

Yahaira Plasencia reemplaza a su jefa de prensa y esta se entera por redes sociales

“No estuvieron de acuerdo con el resultado de la primera conferencia de prensa y que al regreso de su viaje íbamos a conversar, pero nunca me imaginé que ya habían quedado porque se supone que hoy lunes teníamos que conversar. (...) La verdad es que no quiero comentar más por respeto y cariño a sus padres, básicamente por eso. Prefiero... prefiero no... Ustedes saben y, yo los respeto demasiado a ustedes (prensa) y soy honesta, quisiera no opinar y me da pena porque no sé qué cosas pueden venir de acá en adelante”, expresó emotivamente.

Posteriormente, le deseó buena suerte al nuevo equipo de Yahaira Plasencia, pero le recordó que no se puede culpar a terceros por los errores que uno comete.

“Esperemos que las cosas salgan como ellos quieren, pero si quieres que las cosas salgan bien, haz las cosas bien. Todos cometemos errores, pero no podemos echarle la culpa a terceros, mucho menos a la prensa, de los errores que uno comete”, añadió.