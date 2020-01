Vanessa Hudgens se luce sin Austin Butler en la alfombra roja de su nueva película

Vanessa Hudgens si que sabe acaparar la atención de los medios. Luego de que se difundiera el término de su noviazgo con el también actor Austin Butler, la intérprete conocida por su papel de Gabriella Montez en High School Musical, reapareció en la alfombra roja de su nuevo filme.

La actriz llegó a Los Ángeles para asistir a la premiere de “Bad Boys For Life”, película de comedia que protagoniza junto a Will Smith y Martin Lawrence pero el detalle que sorprendió fue que lo hizo sin su ‘pareja’. A pesar que la artista aún no ha confirmado públicamente su ruptura amorosa, este hecho no haría más que confirmar lo publicado por la prensa.

El evento se realizó el 14 de enero y Vanessa Hudgens llegó al establecimiento con una gran sonrisa y luciendo un llamativo vestido de George Hobeika. El traje no pasó desapercibido debido a su numerosos detalles como las plumas marabú que adornaban su tenida, la cintura con exclusiva pedrería y la reveladora abertura en el extremo de la falda.

Vanessa Hudgens

En una entrevista, la actriz habló sobre su papel en el filme “Bad boys for life”. “Me empoderó mucho hacer el papel de Callie, ella es muy ruda y está con estos dos tipos que son todos unos personajes”.

Además también habló sobre la calidad del largometraje y su estilo de comedia. “Los fans se divertirán mucho, habrá explosiones, comicidad y la pasarán muy bien”, comentó Hudgens.

Vanessa Hudgens y Austin Butler terminaron su relación

Los rumores sobre una posible separación entre la pareja se avivaron a finales del 2019, cuando los actores decidieron pasar las fiestas de fin de año por su cuenta. La exestrella de Disney se lució a través de redes sociales en un lujoso hotel de Suiza y este detalle generó las sospechas sobre su distanciamiento con el actor de “Once Upon a Time in Hollywood”.

Vanessa Hudgens y Austin Butler terminaron su relación

La información fue confirmada por una fuente: “Vanessa y Austin han terminado oficialmente y [Vanessa Hudgens] se lo ha estado contando a sus allegados”.