Rodrigo González revela peticiones que Karen Schwarz hacía en Latina

Rodrigo González y Karen Schwarz continúan generando distintas portadas debido a su enemistad. Hace unos días, la exfigura de Latina compartió en sus redes sociales algunas instantáneas de la ex Miss Perú cuando aún no se había sometido a las cirugías estéticas.

Consultada por los medios sobre el accionar del popular ‘Peluchín’ y otras críticas por el bajo rating que registra ‘Mujeres al Mando’, la esposa de Ezio Oliva minimizó las opiniones de sus detractores y señaló que no le afectan en lo mínimo, porque entiende que no le puede caer bien en todo mundo.

Al enterarse de esta respuesta, Rodrigo González no se quedó de brazos cruzados e hizo una revelación de cuando él aún trabajaba en el canal de San Felipe. El animador reveló que recibía varios mensajes de quejas de la presentadora por sus opiniones dadas en “Válgame Dios”.

Rodrigo González le recuerda los "berrinches" que Karen Schwarz hacía cuando él trabajaba en Latina. (Foto: captura)

“¡Uy qué suerte la mía! Así de superada debiste ser siempre, no ahora que ya no trabajo en el mismo canal con cláusulas que nunca debí aceptar, en donde me mandaban 15 WhatsApp al día producto de tus berrinches de diva de 3 puntos”, manifestó Rodrigo González en Instagram.

La rivalidad entre los dos presentadores data desde varios años atrás, cuando Karen Schwarz reemplazó a Sofía Franco en el segmento ‘Espectáculos’. Aunque ninguno de los involucrados ha revelado el verdadero motivo por el que dejaron de ser amigos, las cosas no han sido las mismas desde aquel momento.

La conductora renunció a Latina y estuvo en América Televisión al frente de un reality dedicado a las quinceañeras. Fue en ese programa que anunció su embarazo y después se retiró de la pantalla chica. Tiempo después, retornó a la TV vía Panamericana Televisión.