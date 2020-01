Pablo Lyle: qué hizo el actor mexicano para estar cerca de una condena por homicidio.

El actor de México Pablo Lyle, esposo de Ana Araujo, viajará este miércoles para presentarse ante un juzgado en Estados Unidos, según informaron medios de comunicación mexicanos. El actor afronta un juicio por homicidio involuntario, luego de haber golpeado a un anciano cubano en Miami. El proceso podría derivar en una condena entre 9 y 15 años de prisión.

Según los reportes del caso, la defensa de Pablo Lyle buscaba pedir permiso ante el juzgado para poder viajar a México, estrategia que no salió como esperaba. La jueza ha decido tomar un tiempo de dos semanas para analizar el caso. Por tal motivo, el protagonista de “La sombra del paraíso” deberá continuar en Estados Unidos.

¿Qué hizo Pablo Lyle?

El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle se dirigía al aeropuerto de Miami, cuando, a mitad de camino, se enfrascó en un altercado en donde también estuvo involucrado el ciudadano de Cuba Juan Ricardo Hernández. informes de la pelea que tuvieron señalan que el actor le habría propinado un golpe en la cabeza cuando Hernández se encontraba de vuelta en su vehículo. El hombre falleció a los cuatro días.

La defensa de Pablo Lyle argumentó frente al juez Alan Fine que el golpe se produjo en defensa propia. Sin embargo, esta versión fue desestimada por Fine, quien fue reemplazado por la jueza Marlene Fernández-Karaveztsos. Ahora, es ella quien ha recibido la la petición de la defensa de Lyle para viajar a su país natal.

La Fiscalía ha argumentado que es posible que el actor ya no regrese de México para ser juzgado, pues el actor cuenta con una visa de turista que se le vencería antes del plazo necesario, y ya no recibiría una renovación de ese documento. Por su parte, el abogado de Pablo Lyle ha mencionado en su cuenta de Twitter que el actor no podría esconderse de nadie porque se trata de una “estrella de cine internacional”.