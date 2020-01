Los jugadores del Manchester City se encuentran envueltos en un gran escándalo tras organizar una desenfrenada fiesta, que finalmente se filtró en redes sociales.

Todo ocurrió el domingo pasado tras el partido del equipo de Pep Guardiola y el Aston Villa. En un encuentro en el que Sergio ‘El Kun Agüero’ anotó un triplete y ayudó a una goleada escandalosa. El 6-1, a favor del Manchester City, fue motivo suficiente para que el cuadro se fuera de fiesta con 22 modelos italianas.

Manchester City, fiesta privada, modelos

Según señaló The Sun, el estratega dio permiso a sus pupilos para que organizaran una reunión, pero, hasta donde informaron, Pep no tenía idea que se trataba exactamente. “Fue una fiesta de Navidad retrasada, han pasado los últimos meses organizándolo", dijo una fuente al medio mencionado.

Manchester City, fiesta privada, modelos

Todo estuvo bien hasta que las modelos compartieron a través de sus redes sociales fotos de la tan comentada reunión. Las jovencitas viajaron en avión de Milán a Manchester y se alojaron en el hotel de lujo Mere Golf Resort and Spa, para luego ser trasladadas en autobús al lugar secreto de la fiesta.

Isa Rivera, Chiara Giuffrida, Amira Paula o Marta Tejada fueron algunas de las que compartieron en sus historias de Instagram detalles de la reunión.

Asimismo, The Sun también indicó que no se supo nada de las parejas de los jugadores por lo que se presume no fueron invitadas.

Manchester City, fiesta privada, modelos

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se saben las identidades de los futbolistas involucrados en dicha fiesta de descontrol. Además, voceros del equipo han desmentido los encuentros con las modelos.

Manchester City: ¿Qué imágenes difundieron las modelos?

A pesar que desde el Manchester City desmienten la polémica fiesta, las modelos no dudaron en compartir algunos momentos de diversión que pasaron con los futbolistas. Las mujeres publicaron imágenes en bikinis y dentro de una piscina, abriendo botellas de champagne.