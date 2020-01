Daniela Darcourt rompió su silencio frente a las cámaras de “Mujeres al mando”, luego que el productor de Yahaira Plasencia, Sergio George, admitiera que llamó primero a la intérprete de “Señor mentira” antes que a la amiga de Jefferson Farfán.

La salsera manifestó que tiene muchos defectos como cualquier ser humano, pero jamás será conocida como una mujer mentirosa.

“Daniela Darcourt puede tener mucho defectos, pero mentirosa no es. Es para que quede constancia, dicho por el propio Sergio, que lo que dije en algún momento fue verdad y no por un afán de que me creo, porque nunca lo pienso hacer”, manifestó la salsera.

En otro momento, Daniela Darcourt no descartó trabajar en un futuro con el actual productor de Yahaira Plasencia.

“Aprovecho en mandarle un beso al gran maestro Sergio George. A pesar de cualquier cosa que haya pasado: dimes y diretes que se haya fomentado, yo respeto y admiro su carrera. Yo sé quien es Sergio, ahora con las redes es mucho más accesible; yo lo sigo y no tengo porque dejar de hacerlo porque trabaje con otra persona, con la cual yo no me llevo mal y no me llevaré mal nunca ”, expresó la intérprete de “Señor mentira”.

Para muestra de que las salseras se llevan bien, el programa de “Mujeres al mando" mostró un video protagonizaron las artistas en las cabinas de una conocida radio salsera, a finales del 2019.