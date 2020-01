La salsera Daniela Darcourt respondió a los que no le creyeron tras afirmar que el productor Sergio George la llamó primero para trabajar con ella antes que a Yahaira Plasencia.

La intérprete de “Señor Mentira” se pronunció ante las cámaras del programa “Mujeres al mando", tras la confirmación del productor internacional ante la declaración de Daniela Darcourt, el pasado lunes en el programa de “Magaly TV la firme”.

“Eso es para que quede constancia que Daniela Darcourt puede tener muchos defectos, pero mentirosa no es. Está dicho por el propio Sergio, de que lo que dije en algún momento fue verdad, no con un afán de que yo me creo, ni nada de eso”, expresó la cantante.

Además, Daniela resaltó que sigue y admira el trabajo de Sergio George y que por el hecho de que actualmente trabaje con la ‘Yaha’ no significa que descarte la posibilidad de trabajar con él ni tampoco con la ‘Reina del totó’.

Daniela Darcourt no descarta colaboración con Yahaira Plasencia

“Yo respeto y admiro su carrera desde hace muchos años atrás, yo lo sigo y no tengo por qué dejarlo de hacer porque trabaje con otra persona, con la que no me llevo mal y no me llevaré mal nunca. Yo no descarto trabajar ni con Sergio George, ni con la propia Yahaira, yo no descarto nada”, reveló.

Como es sabido, Daniela y la ‘patrona’ pertenecieron al mismo grupo de salsa y desde que siguieron sus carreras como solistas se creo el rumor de una supuesta enemistad entre ellas. El mismo que Darcourt desmiente a cabalidad y recalca que nunca se dará.