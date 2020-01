Carlos Vílchez presentó a su pareja Melva Bravo con una romántica foto en Instagram. El integrante del programa cómico “El wasap de JB” dejó a atrás su popularidad de conquistador al conocer a quien es ahora el amor de su vida.

“A ella no le gusta mucho las fotos, pero como me ama jamás me diría que no”, escribe Carlos Vílchez en Instagram. A lo que los seguidores quedaron sorprendidos por la noticia, pues se desconocía a la nueva pareja del cómico.

Pero ¿quién es Melva Bravo? Ella es asistente de producción del programa cómico, es decir, el amor nació en los estudios de grabación. Según sus redes sociales, tiene 35 años, mientras que Carlos Vílchez acaba de cumplir 52.

"Sí te digo que soy feliz y punto nada más. Con ella, he puesto veinte fotos y recién se dan cuenta", confesó el actor. La pareja habría mantenido en secreto y lejos de las cámaras su relación durante dos años.

Carlos Vílchez solo tiene halagos para su novia. “Melva es una mujer extraordinaria, es inteligente, capaz, me ayuda en todo”, expresó.

Carlos Vílchez presentó a su pareja en Instagram.

Sus compañeros de “El wasap de JB” confirmaron que Melva Bravo es el mayor apoyo de Vílchez en sus proyectos personales.

Pero esta no sería la primera vez que Carlos Vílchez se confiesa enamorado de su pareja, durante el programa que conduce “Noche de patas”, él aseguró haber encontrado al amor de su vida y le envió un romántico saludo.

Cabe resaltar que Melva Bravo es, además de su pareja, la mánager de Carlos Vílchez.