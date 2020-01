Britney Spears se lanza como pintora y anuncia exposición

Britney Spears irrumpió la escena musical antes de ser mayor de edad y conquistó a millones de personas con sus canciones como “Oops did it again” o “Baby One More Time”. Ella fue considerada una promesa del pop, no obstante, y mientras su fama crecía como la espuma, tuvo un gran tropiezo que desencadenó en una serie de lamentables episodios, que casi le cuesta su carrera.

En la actualidad, aún muchos seguidores de la arista manifiestan su preocupación por ella por sus extraños comportamientos en Instagram. Sin embargo, destacan que se esté alejando de los escándalos para llevar una vida más tranquila por sus dos hijos.

Britney Spears sorprende con sus nuevas habilidades.

Con una carrera y vida más establecida, Britney Spears vuelve a causar sorpresa, pero de una manera positiva. Resulta que la celebridad de 38 años incursionará en la pintura.

La galería de arte Sympa, situada en la ciudad francesa de Figeac, ha anunciado a través de Instagram la inauguración de una exposición de la cantante, en la que la estrella mostrará algunas de sus pinturas: "Estamos encantados de anunciar que inauguraremos la primera exposición individual de Britney Spears en una galería de arte contemporáneo el sábado 18 de enero de 2020, de 6 a 9 de la noche”, se lee en la publicación de la tienda.

La pintura de Britney Spears será expuesta en una galería francesa.

Asimismo, la galería ha compartido algunas fotos de Spears mientras realiza sus trabajos.

Cabe mencionar que la exposición llevará por título "A veces solo tienes que jugar” y en ella estará una pintura que plasma flores de colores que la cantante donó para una subasta benéfica en favor de las víctimas del festival de música country Route 91 Harvest, que acabó en tragedia en 2017, cuando murieron 50 personas y más de 500 resultaron heridas. “Las flores en mi pintura representan un nuevo comienzo, y con ese espíritu que avanzamos”, declaró en aquella oportunidad Britney Spears.

Britney Spears pintando un cuadro en 2017.

Instagram: usuarios critican a Britney Spears por exposición de pintura

Algunos cibernautas no vieron con buenos ojos el trabajo de Britney Spears y cuestionaron sus habilidades para la pintura. “Todo lo que hace para llamar la atención”, “Esto es arte”, “Que se dedique a otra cosa", son algunos mensajes dirigidos para la cantante.