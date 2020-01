Bettina Oneto en “Hay que salir riendo”

Redacción FAMA

Ella es un huracán sobre el escenario y sin duda alguna lo demostrará en “Hay que salir riendo”. Bettina Oneto regresa al teatro y lo hace como Leona, una empoderada estilista que junto con dos amigas (Lilian Nieto y Natalia Torres Vilar) sufre la partida de la cuarta integrante con la que se reunían desde hace 30 años. Una comedia de situaciones, bajo la dirección de Rodrigo Falla Brousset, que además trae un nostálgico repertorio de música disco.

“Estoy muy contenta de que Rodrigo me haya convocado. Me da mucho gusto que piensen en mí como actriz, que puede hacer muchísimos papeles y no que solo me encasillen en el stand up. Para mí, esta es una gran oportunidad no solo a nivel profesional sino personal, porque este es un gran elenco”, dice Bettina, quien ayer recibió la noticia de que su amigo Miguel Barraza ha sido diagnosticado con cáncer. “Lo que piense, se lo diré en persona”, responde.

“Leona es una estilista que algo ha tenido con el mundo del baile, en la obra se sabrá... y su gran pasión es cuidar sus uñas. Es una historia sobre la amistad que juega mucho con las emociones”, dice sobre la puesta que se estrena mañana en el Teatro de Lucía, en Miraflores.

El director de “Hay que salir riendo” refiere que Bettina, Lilian y Natalia “son perfectas. Necesitaba un elenco que maneje muy bien la comedia, pero que, sobre todo, sean sinceras y honestas haciéndola”.