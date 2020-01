Spike Lee presidirá jurado en el Festival de Cannes

El director de cine Spike Lee, será el primer afroamericano en asumir la presidencia del jurado en el Festival de Cannes. Aunque Cannes, el mayor festival de cine del mundo, ya tuvo entre sus jurados a artistas negros estadounidenses (como la cineasta Ava DuVernay en 2018 y el actor Will Smith en 2017), esta será la primera vez en que este sea el caso de su presidente.

“La mirada de Spike Lee es más preciada que nunca. Cannes es una tierra de acogida natural y una caja de resonancia mundial para quienes despiertan espíritus y le hacen preguntarse a uno acerca de sus opiniones y sus convicciones. La flamante personalidad de Spike Lee promete mucho”, afirmaron Pierre Lescure, presidente del festival, y Thierry Frémaux, delegado general, en un comunicado refiriéndose al director, un activista que abrió la vía a muchos cineastas afroestadunidenses.

Por su lado, Spike afirmó: “Cuando me llamaron para que fuera presidente del jurado de Cannes 2020 no me lo creía, estaba feliz, sorprendido y orgulloso al mismo tiempo. Me siento honrado por ser la primera persona de la diáspora africana en Estados Unidos en asumir ese cargo".

Spike Lee tiene historia en el Festival de Cannes pues allí ha presentado siete de sus películas, además fue galardonado con el Gran Premio en 2018 por BlackkKlansman, en la que cuenta la historia, real, de un negro que se infiltró en el Ku Klux Klan.