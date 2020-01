Silvia Pinal es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión mexicana. Además, es madre de la polémica cantante Alejandra Guzmán.

Sin embargo, no siempre contó con gran popularidad y pasó por momentos bochornosos. Uno de ellos a causa de un terrible desplante que le hizo la recordada actriz María Félix.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Silvia Pinal contó algunas anécdotas que vivió durante el Cine de Oro en México. La conductora recordó que una vez, Enrique, hijo de María, la invitó a una fiesta en su casa, pero todo terminó muy mal para Pinal.

“Enrique hizo una fiesta en su apartamento y me dijo que iba a venir su mamá y me preguntó si quería ir. Entonces llegué yo, y me le planté así a María y ella no sabía que hacer conmigo, porque yo estaba mirándola como lela y me acuerdo que me dijo 'bueno niña ya me viste ahora ya vete'”, dijo Silvia entre risas.

Ante esto, varios usuarios comentaron sobre las declaraciones de Silvia Pinal. Algunos señalaron que María Félix tenía una actitud diva.

“Lo que pasa es que a María Félix no le gustaba que nadie más joven e igual de bella la opaque”, “María Félix era de otro nivel. La doña sabía distinguir entre las buenas actrices y las que por su cuerpo se metieron a la industria”, “Lastima de belleza exterior, porque de belleza interior le faltaba mucha, en lo personal a mí me parecía una mujer (María Félix) déspota grosera y arrogante”, fueron algunos mensajes que le dejaron a Pinal.

¿Quién fue María Félix?

María de los Ángeles Félix Güereña, más conocida como María Félix, fue una actriz mexicana.​ Nació el 8 de abril de 1914 y murió el 8 de abril de 2002.

Durante su vigencia, la desaparecida intérprete se convirtió en una de las figuras femeninas más importantes de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Se le considera una de las actrices más bellas de su tiempo y un mito erótico del cine de habla hispana.