Magaly Medina sigue en boca de todos tras controversial regreso con su programa “Magaly TV, la firme”, donde se presentó con un vestido blanco de gran escote, que le hizo pasar un incómodo momento en vivo.

Todo sucedió cuando la popular ‘Urraca’ ingresó al renovado set de su emisión, con un ceñido atuendo de pronunciado corte y bailando al ritmo de un conocido tema. Sin percatarse, los movimientos provocaron que la parte superior de su ‘outfit’ ceda a la gravedad y muestre casi por completo su busto.

Después que Magaly Medina fuera tendencia en redes sociales, Rodrigo González utilizó sus historias de Instagram para enviarle un mensaje a su “madrina”.

“Encendió y no solo la magia. ‘The bitch is back’. Todo lo mejor en tu nueva temporada. Así volvió la bruja para meterlos en la hoguera. Y sin escándalo no es divertido, no sería ella”, escribió el popular ‘Peluchín’.

Como se recuerda, Magaly Medina regresó a la televisión peruana con la nueva temporada de su programa “Magaly TV, la firme”. La conductora llegó enérgica tras ausentarse por algunos días y prometió presentar más “ampays” este año.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la conductora tuvo como invitado especial al productor de Yahaira Plasencia, Sergio George, quien aseguró que no conoce a Jefferson Farfán. Además, el neoyorquino reveló que llamó primero a Daniela Darcourt y que está no aceptó porque tenía contrato con otros empresarios.