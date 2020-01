La conductora de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz, se pronunció luego de que Rodrigo González se burlara de ella en redes sociales, al llamarla “mosquita muerta” y publicar fotos de ella antes de que pasara por el quirófano.

“Esa foto fue publicada hace bastante tiempo y es la foto de una Karen que, evidentemente, no se había operado la nariz, pero los cambios físicos no son tan importantes como lo cambios del ser humano. Yo con mis aprendizajes, simplemente, lo tomo como mi pasado”, señaló inicialmente la presentadora.

“Tú pones en Google Karen Schwarz y esa foto aparece. No es secreto. Desde el día uno yo lo dije, me operé la nariz, me operé las boobies, más adelante quién sabe si me opere otra cosa”, añadió Schwarz.

La figura de Latina también aseguró que sabe que trabajar en el ambiente televisivo involucra recibir críticas constantemente, pero dejó claro que no le afectan los comentarios de Rodrigo González ni los de otras personas.

“Estoy pasando un momento tan bonita en mi vida, que es estar embarazada, recibir a mi siguiente hijita y soy consciente que estoy expuesta a cualquier crítica. No hay por qué ningunear las críticas, simplemente se respetan. Yo no puedo hacer nada para que me quieran o no me critiquen, pero hoy en día no me afecta nada de lo que me digan”, precisó Karen Schwarz.

Karen Schwarz sobre críticas de Rodrigo González a “Mujeres al mando”

Karen Schwarz restó importancia a las burlas de Rodrigo González sobre el bajo rating de “Mujeres al mando” y expresó su agradecimiento al apoyo de los auspiciadores.

“A mi me alegra que los auspiciadores confíen en nosotros. Yo no soy quién para callarle la boca a nadie. Este programa continúa porque hay un contenido simpático, bonito, que no ataca a nadie, que lo que hace es informar, pasa por la cocina, salud, deporte”, señaló la conductora de televisión.