Ozuna anuncia matrimonio con su novia y madre de sus hijos tras 8 años de romance

El puertorriqueño Ozuna viene atravesando uno de los mejores momentos de su vida, pues su carrera como cantante urbano se ha consolidado con variados éxitos que figuran en los primeros lugares de los ranking musicales de Latinoamérica, además de su próximo matrimonio con la madre de sus hijos Taína Marie Meléndez.

La feliz noticia del reguetonero se dio a conocer a través de su cuenta personal de Instagram, donde compartió el video del preciso momento en que hizo la proposición en presencia de su círculo más íntimo.

"No ha sido fácil, han sido ya casi 8 años de noviazgo entre altas y bajas, siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos, no solo mío. Nosotros no sabemos hasta cuándo estaremos en esta vida, yo trabajo por mi hijos, por mi novia, quienes son los que me aman en cualquier circunstancia", empezó su discurso el exponente urbano.

Ozuna compartió el emotivo video a través de Instagram

Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna, explicó que por motivos de trabajo, hasta el momento no ha podido consolidar su historia de amor con el amor de su vida, aunque él ya sentía que estaba casado con ella.

Ozuna compartió el emotivo video a través de Instagram

“Ellos me aman en cualquier circunstancia, están conmigo siempre y no me han abandonado cuando yo no tenía nada. Y ahora que yo tengo le doy gracias a la familia de Taína, que como quien dice me recogieron de la calle, yo estaba por ahí dando vueltas, tratando de sobrevivir”, dijo el intérprete de “Hasta que salga el sol”.

Además, Ozuna mencionó que su juventud ha sido difícil porque pasó de ser un niño que andaba en bicicleta a tener una esposa e hijos por los que debe velar. “Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato pero estaba esperando un momento especial”, acotó el cantante, sellando su discurso con un beso de su amada.