Michelle Soifer le responde a Rodrigo González por exponer error ortográfico

Michelle Soifer utilizó su cuenta de Instagram para responderle por privado a Rodrigo González luego de que éste expusiera, hace unos días, un error ortográfico de la cantante.

“Ya oe, bueno tengo esa vaina (aracnofobia) no sabía y tú tampoco”, escribió la exchica reality sobre la imagen en donde el conocido ‘Peluchín’, explica el significado de la palabra “aracnofobia” y la manera correcta de escribirla.

Michelle Soifer responde a Rodrigo González

Tras esta respuesta, el exconductor de “Válgame dios” compartió una publicación donde muestra el mensaje de Michelle Soifer: “La Soifer responde”, es el título de la imagen y además, agregó lo siguiente:

“Son más las cosas que ignoro que las que sé, eso es un hecho, pero antes de publicar me cercioro, hay miles de herramientas en tu propio teléfono ya que es una responsabilidad tener tanta llegada, yo sí me lo tomo en serio, mi amor. Parece que solo estás interesada en los editores pero no ortográficos, los de fotos los conoces con maestría”, explicó Rodrigo González en el mensaje.

Michelle Soifer Foto: Instagram

Todo ello, luego de que el exconductor de ‘Amor, amor, amor’, compartiera un video en el que se escucha a la cantante pronunciar y escribir de manera incorrecta la palabra “aracnofobia”. En el clip, la expareja de Erick Sabater muestra en su viaje a Tarapoto, a una tarántula caminando en el piso y menciona que sufre de “aragnofobia”.

En seguida, la exfigura de Latina compartió la publicación burlándose del error de la popular “Sol”, y mostró una imagen con la palabra “aracnofobia” para explicar de esa manera la forma correcta de escribirla.