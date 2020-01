Nicola Porcella no descarta asistir a programa de Magaly Medina

A pesar de las fuertes críticas que lanzó Magaly Medina contra Nicola Porcella en varias oportunidades, el exchico reality aseguró que no tendría problemas en asistir como invitado a “Magaly tv, la firme”.

El exintegrante de “Esto es Guerra”, quien se encuentra en medio de un conflicto legal con la ‘Urraca’, aseguró no guardarle rencor a la periodista, pese a todo lo que dijo sobre él.

Magaly Medina y Nicola Porcella

“Yo no tengo rencor contra nadie, entiendo el mundo de la televisión, sé cómo que se mueve y funciona. Rencor no tengo porque también expuse muchas cosas, pero sobre la señora ya mi abogado se encargará de eso. Si en verdad nadie tuvo la culpa se verá en el juicio y si no que pague”, manifestó el modelo.

Por este motivo, Nicola Porcella dejó abierta la posibilidad de ser entrevistado por Magaly Medina en su programa “Magaly tv, la firme”. “La televisión es tan extraña, así que uno nunca sabe, yo no descarto nada”, indicó.

Además, aseguró que podría establecer un correcto diálogo con la periodista de ATV, pues se considera una persona preparada. “Yo no tengo problemas con nadie, tengo 7 u 8 años en la televisión. No tengo problemas de sentarme frente a una persona y llevar una conversación alturada, soy un chico que se ha preparado mucho, que lee mucho y que quiere salir adelante”, aseguró.

Magaly Medina se burla de Nicola Porcella al compararlo con el ‘Joker’

Magaly Medina lanzó un sarcástico comentario sobre Nicola Porcella luego de que este asegurara en una entrevista que se consideraba un buen actor.

“¡Guau! Qué maravilla. Solo te faltó ser un Joaquin Phoenix y hacer el papel del Joker y estar candidateando al Oscar. Solo te faltó decir que tú y Joaquin Phoenix están en la misma categoría”, dijo la periodista en “Magaly tv, la firme”.