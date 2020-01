Luego de algunos días, Juliana Oxenford regresó a la televisión y esta vez por la señal de ATV con el noticiero “Al estilo juliana”. En su primer programa del año, la periodista tuvo como invitado al excongresista Héctor Becerril, con quien protagonizó un tenso enfrentamiento.

La comunicadora le consultó al exparlamentario sobre la acusación que asegura que él fue el nexo entre Keiko Fujimori y César Hinostroza. Tras escuchar la interrogante, Becerril manifestó su descargo y llamó “prostituta” a la prensa peruana, algo que generó la indignación de la conductora de televisión, quien le respondió con un contundente mensaje.

Juliana Oxenford prepara su regreso a la televisión.

“Yo no me voy a sentir mal ni agredida o violentada por lo que usted dice, pero si me tendría que sentirme mal porque usted no habla así de ciertos periodistas. No es cuestión de cada uno (si me siento mal o no), porque si yo digo mañana que todos los integrantes de la Comisión Permanente, que son 24, entre ellos usted, son unos delincuentes, sicarios malditos basuras, usted estaría en todo de su derecho de pedir que me rectifique. No se pase, yo no voy a permitir que llame prostituta a la prensa”, aseveró Juliana Oxenford en “Al estilo Juliana”.

Sin embargo, el tema no quedó allí ya que, pese a la molestia de la figura de ATV, Héctor Becerril volvió a arremeter contra los hombres y mujeres de prensa. “Yo no sé si es por falta de neuronas o es porque los periodistas no leen, o porque les gusta atacar sin enterarse”, señaló.

Juliana Oxenford se mostró más incómoda aún y terminó por darle al exintegrante del Congreso disuelto una sarcástica respuesta.

“¿Me está diciendo a mí que no tengo neuronas? Porque, además, que me lo diga usted, me parece un piropo. Es más, yo me someto a una prueba de coeficiencia intelectual y realmente me parecería divertidísimo la respuesta. Yo no le voy a faltar el respeto como usted que lo viene haciendo hace rato conmigo”, aseveró la periodista de ATV.

Héctor Becerril no respondió a los comentarios de Juliana Oxenford, ni tampoco pidió disculpas por sus frases. El tenso diálogo continuó con el fujimorista defendiéndose de las acusaciones que pesan en su contra.