Juliana Oxenford apareció esta noche en la conducción de su nuevo programa ‘ATV Noticias al estilo Juliana’. Durante la transmisión del noticiero, la conductora recibió una inesperada sorpresa de su esposo, quien le envió un arreglo floral.

Mientras se transmitía el bloque deportivo del programa dirigido por Renato Luna, Juliana Oxenford recibió varios obsequios por parte de sus amistades, del grupo de cuambia ‘Pintura roja’ y también de su esposo quien le envió unos girasoles.

Además, la exfigura de ‘Latina’, comentó sentirse muy feliz en su nueva casa televisiva y en la primera transmisión de su noticiero: “La pasé muy bien, es lo máximo Renato, gracias y gracias a ustedes por vernos”, dijo la conductora al finalizar el programa.

Hace unos días, luego de la polémica que generó su retiro del noticiero de Latina “90 Central”, la periodista estuvo envuelta en una serie de rumores los cuales decían que Juliana Oxenford le estaría quitando el puesto a Milagros Leiva.

Juliana Oxenford en su nuevo programa 'ATV Noticias al estilo Juliana' Foto: Captura

Frente a ello, la hija del actor argentino Marcelo Oxenford, salió a defenderse de los comentarios que se estaban generando: “Ella estaba en un programa de la mañana, no conozco bien las razones de su salida, pero que siga en lo suyo y yo en lo mío. Todo bien”,aclaró la periodista. Además, la conductora agregó lo siguiente: “Nadie ‘serrucha’ a nadie en la vida, salvo que se quiera dejar serruchar”, dijo.

También enfatizó que Milagros Leiva no es su amiga y aseguró que no la conoce bien, pese a los años que tienen ambas frente a la pantalla. “No la conozco mucho, alguna vez hemos tenido un encuentro, ella me entrevistó cuando tenía un programa chiquito por Internet, pero más allá de eso, no hay amistad, no hay nada, como con un montón de gente en el periodismo que no conozco mucho. Somos colegas, nada más” explicó en una entrevista realizada por el ‘Trome’.