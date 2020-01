Alianza Lima: Jean Deza y Carlos Ascues fueron captados en fiesta nocturna

Magaly Medina presentó un avance de la fiesta en la que estuvieron presentes dos futbolistas de Alianza Lima, Jean Deza y Carlos Acues.

“Escándalo. En plena pretemporada, jugadores de Alianza Lima recién contratados arman ‘tonazo’ hasta el amanecer”, se escucha decir a la voz en off en el informe de programa “Magaly tv, la firme”.

En la recientes imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia a los futbolistas Jean Deza y Carlos Acues bajando de un auto con varias bolsas en la mano, junto a ellos se logra ver a un grupo de muchachos quienes serían los amigos de los futbolistas.

Como se sabe, Alianza Lima ya inició su pretemporada, pues los integrantes del equipo peruano estuvieron desde el lunes 6 de enero trabajando en Cieneguilla a doble turno.

Jean Deza y su mensaje tras fichar por Alianza Lima temporada 2020

Recordemos que, en una entrevista con GolPerú, Jean Deza aseguró haber madurado, pues aconsejó a Kevin Quevedo: “Le dije tienes talento, no te equivoques, mira como terminé yo, no te equivoques, hay que ser un profesional. Me escuchó y la pasamos bien. No pensábamos que la foto iba a ser viral”, exclamó el integrante de Alianza Lima.