Los Jonas Brothers parodian pelea de las Kardashian.

Las hermanas Kardashian, conformadas por Kim, Kourtney y Khloé, son mundialmente conocidas gracias a sus escándalos y el imperio que han logrado con el pasar de los años. No obstante, el ser celebridades no les impide que – de vez en cuando- tengan peleas como cualquier familia.

Como se sabe, las vidas de estas famosas son transmitidas por el reality Keeping Up With the Kardashians, uno de los más sintonizados de los Estados Unidos, y casi todo queda registrado.

Las hermanas Kardashian suelen protagonizar acaloradas peleas.

Esta exposición ha sido aprovechada por los Jonas Brothers, quienes no tuvieron mejor idea que hacer una parodia de una pelea que mantuvieron Kim y Khloé Kardashian hace unos años atrás.

Joe y Nick Jonas demostraron sus dotes para la actuación e imitación cuando dramatizaron la escena de Don’t be fucking rude de la segunda temporada del famoso programa a través de Instagram.

Los Jonas Brothers recrean divertida pelea.

En 2008, Kim Kardashian no contuvo su ira y golpeó a su hermana con un bolso de diseñador, una y otra vez, mientras gritaba:"¡No seas j******ente grosera! Lo juro por Dios, no seas j******ente grosera...Voy a hacerte daño. No hagas eso".

La pelea nació porque Kim Kardashian se había comprado un nuevo Bentley y habría generado cierta envidia en la mamá de True.

Aunque ya pasaron más de 10 años, los cantantes recrearon dicha escena, pero a su manera.

En el corto pero entretenido video de Instagram, Joe interpretó el papel de Kim mientras que Nick hizo el rol de Khloé. El clip llamó la atención de más de 3 millones de personas.

Instagram: Kim Kardashian reacciona al video de los Jonas Brothers

Kim Kardashian quedó completamente sorprendida por la parodia y reaccionó de la mejor manera: “Oh, Dios mío. Los amo, chicos”, escribió la empresaria de 38 años. Mientras que Khloé escribió: “Justo en el clavo”.