Sigue adelante. La puertorriqueña Jennifer Lopez no fue nominada a los Oscars por su película Hustlers, pero eso ya no es su prioridad. Ahora, da pistas a sus fanáticos de lo que será su presentación en el medio tiempo del Super Bowl que se desarrollará el próximo 2 de febrero. La “Diva del Bronx” compartirá escenario con Shakira. “Faltan tres semanas para el Super Bowl, así que les voy a dar un adelanto de mi actuación de medio tiempo en mi perfil de TikTok”, indica.

En el video de esta aplicación, podemos ver parte de los ensayos: Decenas de niñas bailando con su coreógrafo y su actual pareja Alex Rodríguez. “¡Esta semana asume el desafío y baila ‘On The Floor’ conmigo! Compartiré algunos de mis favoritos”, lo que promete que habrá más videos que den señales sobre esta presentación. Asimismo, animó a sus seguidores a seguir un nuevo “Challenge” con un nuevo hashtag: #JloSuperBowlChallenge.

Desde que el video salió, usuarios en TikTok, Twitter e Instagram empezaron con el reto. “@jlo Al final lo hice, espero que haya sido bueno. Fue un real reto”, “Sí, ¡mi hermano y yo no podemos esperar por el Super Bowl! Estamos seguros que los matarás. Este es mi hermano que es tu fan desde hace 12 años (...).Te amamos reina”, se reflejan en post de estas redes sociales.

Jennifer Lopez Instagram y Alex Rodriguez

Diva recuerda su actuación de “Selena”

Como se recuerda, el primer papel de JLo en la pantalla grande fue interpretar a la “Reina del Tex Mex” Selena Quintanilla. Fue hace unos días en la gala de Los Ángeles Film critics Association Awards que volvió a encontrarse con el productor de la película Gregory Nava. “No solo me diste a Selena, me diste mi primer protagónico y de forma inquebrantable has creído en mí siempre”, comenta en su cuenta de Instagram.