Sergio George, productor de Yahaira Plasencia, sostuvo que no conoce a Jefferson Farfán. En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, el neoyorquino fue entrevistado por primera vez por la periodista, quien no dudó en preguntarle sobre la cercanía que él habría tenido con el seleccionado antes que representara a la salsera.

“No conozco a Jefferson Farfán. Yahaira Plasencia me ha hablado muy poco sobre él”, indicó el productor cuando fue consultado por la popular ‘Urraca’.

Además, el productor estadounidense contó que llamó primero a Daniela Darcourt, pero estaba con contrato con unos empresarios. “Decidí no continuar insistiendo y encontré a Yahaira Plasencia”, aclaró el representante de la de ‘Reina del totó’ al ser cuestionado del por qué la elección de la amiga de Jefferson Farfán y no de la intérprete de “Señor mentira”.

“Yahaira Plasencia me dijo que no tenía contrato de por medio, así que la contraté", aseguró Sergio George, quien minutos más tarde tuvo que poner la mano sobre una supuesta biblia, que le puso la conductora del programa para que no mienta en sus declaraciones.

Finalmente, el productor explicó a Magaly Medina que Yahaira Plasencia debe cuidar su voz y que ya le ha advertido que debe de dejar sobrecargarse con tantas presentaciones.

“Tienes muchos fans (...) Se puede lastimar (la voz) con tantos shows. Por eso, le pedimos que descanse y no dé muchos shows. Ella es nueva en esto y va a aprender. La artista debe cuidar su voz”, indicó.