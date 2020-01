Mathías Brivio generó revuelo al anunciar su salida de “Esto es Guerra”. A través de un video difundido por la producción del programa, donde se aprecia al conductor hablando con Mariana Ramírez del Villar, oficializaron la renuncia del compañero de Gian Piero Díaz.

Luego que se hiciera público la separación del presentador del reality de América Televisión, diversas figuras del medio y participantes de la emisión se pronunciaron en la sección de comentarios de la red social del periodista.

Días después se especuló sobre los posibles candidatos que reemplazarían a Mathías Brivio, entre los cuales se hablaba de la carismática Rebeca Escribens, quien se encargó de admitir que le gustaría estar al frente de la conducción de dicho espacio.

En una reciente entrevista, Federico Salazar opinó sobre el supuesto ingreso de su compañera en “Esto es Guerra”.

“Que bueno que algo le seduzca. Bueno, sería sensacional no. No sé si podría con las dos cosas, pero- si le provoca y si la producción allá le interesa- la podría hacer muy bien. Me daría pena, porque acá también la necesitamos”, manifestó el periodista de América Televisión.

Si se concretaba el pase de Rebeca Escribens como reemplazo de Mathías Brivio, la actual conductora de “América Espectáculos” estaría al frente del reality junto a Gian Piero Díaz.

Estos últimos días se ha hablado mucho sobre el tema, por lo que en redes sociales circula la información de que todo lo que está pasando en torno al reality sería parte de la estrategia de marketing para promocionar la siguiente temporada del programa de competencia.