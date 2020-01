Luego de sus vacaciones, Magaly Medina regresó con fuerza a la conducción de “Magaly tv, la firme”, donde tuvo como invitado al productor musical Sergio George, quien confesó que se contactó primero con Daniela Darcourt y no con Yahaira Plasencia.

Tras haberse enfrentados en más de una oportunidad, la ‘Urraca’ y el realizador se vieron las caras y hablaron acerca de las salseras de moda.

Sergio George y Yahaira Plasencia.

En medio de la entrevista, Sergio George contó que comenzó a interesarse por la salsa peruana cuando su amigo, el salsero puertorriqueño Tito Nieves, le recomendó que escuche la música de Josimar. “Yo conocí la salsa peruana por el cantante Tito Nieves, él me comentó de Josimar”, señaló en "Magaly tv, la firme”.

Fue justamente luego de estas declaraciones que el reconocido productor internacional confirmó que su primera opción para trabajar fue Daniela Darcourt y no Yahaira Plasencia. “En mi búsqueda por YouTube me encontré con Daniela Darcourt, y luego fue Yahaira. Yo quise trabajar con una mujer y llamé primero a Daniela", manifestó.

Sin embargo, Sergio George aseguró que le contó sobre esta situación a la ‘Reina del totó’ para que luego no se generaran malentendidos entre ellos. “Para que lo sepa, se lo dije, de entrada, me dijo que no tenía contrato que invertía su propio dinero en las cosas”, precisó.

Sergio George jura que no conoce a Jefferson Farfán

Durante la entrevista que ofreció en “Magaly tv, la firme”, Sergio George, productor musical de Yahaira Plasencia, aseguró que hasta el momento no conoce a Jefferson Farfán, pese a la cercanía del futbolista con la salsera.

“No conozco a Jefferson Farfán. Yahaira Plasencia me ha hablado muy poco sobre él”, aseveró frente a Magaly Medina.