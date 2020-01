Christian Domínguez y los problemas que mantiene con Isabel Acevedo parece que no tienen fin. El vocalista de la “Orquesta Internacional” reveló a un programa local, que la popular ‘Chabelita’ no ha devuelto la camioneta que puso a su nombre y le está pidiendo dinero para realizar la transferencia del vehículo.

“Me está pidiendo un dinero por la transferencia y eso no va a pasar”, contó el cantante en la entrevista. Aseguró que el asunto de la transferencia se tiene que dar sin necesidad de que tenga que realizar más pagos.

“No tengo porqué dar un centavo más, así de claro. Aparentemente, quieren que haga más pagos y eso no va a ocurrir. La transferencia se va a dar sí o sí, la pregunta es cuándo la hará, es imposible que se quede con el vehículo, es absurdo que demore tanto”, explicó el ex de Karla Tarazona en la entrevista.

Asimismo, con cierta incomodidad lamentó que el conflicto generado por la devolución de la camioneta, esté tomando tanto tiempo. “Es una tristeza hablar del tema, algo tan desagradable, pero no tengo por qué mentirles, no ha pasado nada, aún no firma. Es tan simple como decir, se firma, va mi nombre y se acabó, pero parece que hay intereses de por medio”, comentó el artista en el programa “Válgame”.

Christian Domínguez Foto: Instagram

El enfrentamiento se originó cuando Christian Domínguez y la bailarina Isabel Acevedo le pusieron fin a su relación amorosa. Pese a eso, el cantante indicó que le desea lo mejor a su expareja: “Cuando uno desea el mal a alguien, al final te rebota”, indicó.